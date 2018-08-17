هل تسبب هذا الفيديو في إبعاد عامر عبدالله عن مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد؟ (شاهد)

اعتذر المعلق الإماراتي عامر عبدالله المري، عن التعليق على مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد المقرر لها غدًا السبت بالعاصمة الإنجليزية لندن، بعدما أعلن من قبل عن انتقاله إلى لندن للتعليق على المباراة.

وغرد عامر عبدالله :”بعد ان أعلنت تواجدي في لندن من اجل تغطية السوبر السعودي، أودّ ان أعتذر لكل المحبين بعدم القدرة على التواجد وذلك لأسباب خارجة عن ارادتي، وتتعلق بحقوق النقل، شاكرًا أولا لمن قدم الدعوة الكريمة، ومتمنيًا التوفيق لكل من سيساهم في نقل أحداث الحدث المنتظر”.

تم المتابعه لاجمل معلق ب الخليج الله يوفقه ويسعده من هذا الفديو تعرف انه رجل متواضع ربي يحفظه #الغاء_متابعه_عامر_عبدالله pic.twitter.com/lQFwyeawPP — ????بــــويــــكـــا???????? (@NFCNFC44) August 17, 2018

اعتذار المعلق الإماراتي كان بالتوازي مع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تم تصنيفه على أنه سخرية من نادي الهلال.

وقال المعلق تعليقًا على الأمر بالأمس حدثت الكثير من المغالطات واستخدام فيديوهات سنابية في (طقطقة) خاصة بين الجماهير، وتم توضيح كل شيء من باب احترام الجميع وليس من باب التبرير”.

ودشن مشجعون هلاليون وسم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإلغاء متابعة عامر عبدالله ردًا على الفيديو المنتشر.

عامر عبدالله ابعد عن تعليق السوبر علشان هالمقطع

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تبونه يعني يصيح

ماقال الا الصدق يامحليين ???? pic.twitter.com/sBPL6VvO1V — عبدالله العالمي (@ALNASSER_CLUB_) August 15, 2018

وغرد عبدالله الروقي :”الله يشفيكم ما أشوف في السنابه شي قال طاقية، إذا أنتم تشوفون نفسكم طواقي عاد هاذي مشكله”.

وغرد خالد الجوير :”أي أحد يمس الجمهور الهلالي يستاهل العواقب أيًا كانت، هو أعلنها وبعزيمة كل هلالي غيور ينهيها”.