من طالب علم في الجزائر إلى أبرز علماء السعودية.. من هو أبوبكر الجزائري؟

شهد فجر اليوم الأربعاء رحيل الشيخ أبوبكر الجزائري عن عمر 97 عامًا في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وعُرف أبو بكر الجزائري على نطاق واسع بحكم ممارسته للتدريس بالحرم النبوي الشريف لخمسين عامًا، ويعد كتابه “منهاج المسلم” من أكثر مصنفاته انتشارًا في الدول العربية.

ولد الشيخ أبو بكر جابر بن موسى بن عبدالقادر بن جابر المعروف بكنية “أبوبكر الجزائري”، في قرية “ليوة” التي تقع اليوم في ولاية “بسكرة” جنوب الجزائر عام 1921م.

ونشأ في بلدته حيث تلقى علومه الأولية، وبدأ بحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي.

انتقل لاحقًا إلى مدينة “بسكرة”، ودرس على يد علمائها، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وفي المسجد النبوي استأنف طريقه في العلم، إذ حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء في مكة المكرمة للتدريس بالمسجد النبوي، فأصبحت له حلقة يدرس فيها تفسير القرآن الكريم والحديث الشريف وغير ذلك.

عمل مدرسًا في بعض مدارس وزارة المعارف، وفي دار الحديث في المدينة المنورة، وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها كان من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها، وبقي فيها حتى أحيل إلى التقاعد عام 1406هـ (ما يقابله ميلاديا عامي 1985 – 1986)، له جهود دعوية كثيرة في بلدان عديدة، كما كان من الداعين إلى إنشاء رابطة العالم الإسلامي.

ودرس الشيخ الجزائري على يد العديد من علماء الجزائر والمدينة المنورة، وهم من الجزائر الشيخ نعيم النعيمي والشيخ عيسى معتوقي والشيخ الطيب العقبي، وفي المدينة الشيخ عمر بري والشيخ محمد الحافظ والشيخ محمد الخيال.

وتخرج على يديه العديد من الدعاة والعلماء، وعلى سبيل الذكر لا الحصر الشيخ أبي عبدالمعز فركوس والشيخ صالح المغامسي والشيخ حسام الدين عفانة والشيخ عدنان الخطيري والشيخ إدريس بن إبراهيم المغربي والشيخ عمر بن حسن فلاتة.

وانخرط الشيخ الجزائري في بلده في المجال السياسي وشارك في تأسيس أحزاب إسلامية، وبعد استقراره في السعودية، ركز على الجانب العلمي، إذ اشتهر في دروسه وحلقاته في الحرم النبوي الشريف.