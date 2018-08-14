شاهد ماذا فعلت قنصل أمريكا في أحد أسواق الماشية بالسعودية (فيديو)

زارت قنصل أمريكا بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية، راتشنا كورهنن، أحد أسواق الماشية في المنطقة الشرقية، بهدف شراء أضحية لذبحها في عيد الأضحى، الذي يحل يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لحرصها على المشاركة فيه.

ووثَّق مقطع فيديو القنصل (راتشنا) وهي في سوق الأغنام، إذ بيَّنت أنها أتت إلى السوق للمشاركة في هذه الشعيرة، واختيار خروف العيد، مهنئة المسلمين قائلةً باللغة العربية: “عيد أضحى مبارك”.

وحرصت راتشنا كورهنن على ارتداء زي محتشم خلال مشاركتها السعوديين والمسلمين في شعيرة العيد الكبير.

يذكر أن عددًا من الدبلوماسيين المتواجدين في المملكة، يشاركون -في أحيان كثيرة- عادات وتقاليد السعوديين.