عمران خان يختار السعودية وإيران في أول زيارة رسمية له

اختار رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان زيارة السعودية وإيران كأول بلدين يقوم بزيارتهما رسميًا بعد فوزه حزبه “حركة الإنصاف” في انتخابات المجلس الوطني.

وقال موقع “تايمز اسلام اباد” الباكستاني، الإثنين، أن “رئيس الوزراء الجديد عمران خان يختار إيران كأول بلد يزوره رسميًا بعد فوزه بالانتخابات، وسيقوم بزيارة الى المملكة العربية السعودية بعد طهران”.

ووفقًا الموقع، فإن إيران هي الوجهة الأولى لزيارة عمران خان للخارج”، مضيفة أن “جولته إلى إيران والسعودية ستبدأ بعد تنصيبه رئيسًا للوزراء في 18 من أغسطس الجاري”.

وفي سياق متصل، شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين خلال اتصالً هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان على سعي الرياض واسلام اباد الى تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وأشاد الملك سلمان “بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

بدوره، أعرب رئيس وزراء باكستان عن شكره للعاهل السعودي على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث السبت برقية تهنئة لعمران خان؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية في باكستان.