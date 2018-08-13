السعودية تمد إجازة عيد الأضحى وتبقي على موعد صرف الرواتب دون تغيير

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمد إجازة عيد الأضحى المبارك، بحيث تبدأ من يوم غد الثلاثاء على مدى 13 يوماً بدلاً من 11 يوماً، فيما بقي موعد صرف رواتب شهر أغسطس/آب الحالي كما هو دون تغيير لحد الآن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بتقديم #إجازة_عيد_الأضحى_المبارك ليكون يوم غد الاثنين ٢ /١٢ / ١٤٣٩ هـ هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي، حرصًا منه – حفظه الله – على تيسير أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار في كل من مكة والمدينة والمشاعر المقدسة”.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، قد حددت أمس الأول السبت، أيام إجازة عيد الأضحى المبارك الذي سيحل يوم الثلاثاء بعد القادم، لتمتد على مدى 11 يوماً، قبل أن يتدخل ملك البلاد ويمد الإجازة ليومين إضافيين.

ووفق التغيير الجديد لموعد الإجازة، ستعطل الجهات الحكومية وموظفيها من يوم الثلاثاء ( 14 أغسطس/آب الجاري)، وستكون بداية الدوام بعد الإجازة يوم الاثنين الموافق ١٦ ذو الحجة (27 أغسطس /آب).

وتلتزم كل المؤسسات الرسمية السعودية بالتعطيل طوال مدة الإجازة، باستثناء بعض القطاعات التي تستمر في العمل بشكل دائم، مثل المستشفيات، فيما تمنح غالبية الشركات الخاصة إجازة أقصر لموظفيها في السعودية.

وقبل صدور قرار الملك الخاص بإجازة العيد، كان الكثير من موظفي المملكة يترقبون تحديد موعد جديد لرواتب شهر أغسطس/آب الجاري بحيث يتم صرفها قبل حلول عيد الأضحى بدلاً من موعدها المقرر في 27 أغسطس/آب، والذي يصادف يوم انتهاء إجازة العيد.

ولم يصدر أي قرار رسمي حول تغيير موعد صرف الرواتب لحد الآن، كما لم تعلق وزارة المالية على تساؤلات واسعة بهذا الخصوص لمدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كثير منهم يبدو متفائلاً، وسط توقعات بأن يصدر قرار تقديم موعد صرف الرواتب قبل العيد بأيام قليلة.

وكثيراً ما يتم تغيير موعد صرف الرواتب في عيدي الفطر والأضحى، بحيث يتم صرفهما قبيل حلول تلك الأعياد بهدف توفير سيولة للسكان تمكنهم من شراء مستلزمات المناسبة.