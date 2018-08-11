بالفيديو.. هكذا استقبل وزير الحج السعودي حجاج إيران

اطمأن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، على أحوال بعض الحجاج الإيرانيين، لدى وصولهم إلى المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة “سبق” السعودية على حسابها في “تويتر”، اليوم السبت، الوزير بنتن يتحدث مع حاج إيراني وصل للتو إلى المدينة المنورة، معبرًا عن سعادته بوصوله ومواطنيه إلى المدينة بخير.

وقال بنتن: “مرحبًا بكم في المدينة، وإن شاء الله تذهبون لمكة لتؤدوا الحج، وتعودون بالسلامة”.

وكانت أول دفعة من الحجاج الإيرانيين، والمكونة من 270 شخصًا، وصلت نهاية يوليو/تموز الماضي إلى المدينة المنورة، قادمة مباشرة من إيران، وحظيت باستقبال رسمي، بعد التوصل إلى اتفاق بين طهران والرياض بشأن موسم الحج.