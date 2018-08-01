بالهدايا والورود.. هكذا استقبلت السعودية الحجاج الإيرانيين في المدينة المنورة

أشاد عدد من الحجاج الإيرانيين، لدى وصولهم المدينة المنورة أمس الثلاثاء، بالجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وما لقوه ولمسوه من خدمات وتسهيلات دون تمييز.

وقدّم حاج إيراني، يدعى حسن ترابي، شكره للسلطات السعودية على حسن الاستقبال والترحيب الذي وجده منذ قدومه، والتسهيلات التي لمسها من قبل رجال الجوازات الذين أسهموا في سرعة إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم إلى مقر سكنهم، إضافة لقيامهم بتوزيع المياه والورد والهدايا على جميع الحجاج القادمين، مثمنًا هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة الحجاج، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

من جهته، أفاد المسؤول عن قافلة حجاج مدينة برزك الإيرانية، حجة الله إلحاقي، بأنه وجد الاستقبال الحسن والحفاوة البالغة منذ نزوله لمطار المدينة المنورة، منوهًا بـ”الخدمات المتنوعة والترتيب الجميل والمعاملة الحسنة من جميع الجهات الأمنية والخدمية العاملة في المطار”، مختتمًا حديثه بالدعاء للجميع بالتوفيق والسداد.

وأعرب الحاج الإيراني أبو القاسم علي دست عن شكره وتقديره لجميع الجهات القائمة على خدمة الحجاج في بلاد الحرمين، مشيدًا بما وجدوا من خدمات من جميع النواحي سواء كانت أمنية أو خدمية أو صحية، مبينًا بأنهم ضيوف على المملكة التي اشتهرت بإكرامها لضيوف الرحمن من جميع دول العالم دون استثناء أو تمييز.