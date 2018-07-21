وزارة الحج السعودية: قطر تتعنت في إرسال حجاجها رغم كل التسهيلات المقدمة

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن دولة قطر باتت تصد عن المسجد الحرام، بعد تعنتها في إرسال القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج، وفق ما نقله موقع أخبار 24 المحلي.

وأوضحت الوزارة أن تسهيلات سعودية تم تقديمها للحجاج القطريين، تمثلت في “دعوة الرياض وزارة الأوقاف القطرية إلى التوقيع على ترتيبات الحج، غير أن الدوحة امتنعت عن التوقيع”. مشيرة إلى “تدشين رابط إلكتروني لتسجيل القطريين الراغبين في الحج، غير أن قطر حجبت الموقع عن مواطنيها”.

وبيّنت الحج السعودية أنه في “الوقت الذي رحبت فيه السعودية بقدوم الحجاج القطريين، خرجت شخصيات حكومية قطرية تحذّر من الذهاب إلى الحج”.