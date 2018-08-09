كندا تطلب المساعدة “مجددًا” لحل خلافاتها مع السعودية

أكد مصدر في الحكومة الكندية، الخميس، أن أوتاوا تعمل بهدوء عبر “قنوات خلفية” للحصول على مساعدة حلفائها، وبينهم ألمانيا والسويد؛ من أجل حل الخلافات بينها وبين السعودية.

وقال المسؤول البارز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا للحساسية الدبلوماسية، إن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند تحدثت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين، وفق فرانس برس.

وبحسب المسؤول ذاته، سعت فريلاند لمعرفة كيف حل هذان البلدان خلافهما مع السعودية وطلبت منهما الدعم، كما خططت أوتاوا للاتصال بالإمارات العربية المتحدة وبريطانيا اللتين تربطهما علاقات وثيقة بالسعودية.