مسؤول سعودي يغلق شارعًا في تبوك ويضمه لمنزله.. والسلطات تتدخل (صور)

تتابع أمانة منطقة تبوك، شكوى بشأن إغلاق مسؤول سعودي شارعًا وضمه للمنزل، في أحدث تعد على الأراضي والممرات والشوارع التي يتم الكشف عنها وتقابل بتدخل رسمي سريع.

وكشف مواطن سعودي عن التعدي على الشارع الذي يستخدم كممر للسيارات والمشاة داخل أحد الأحياء، عندما أرسل صورًا إلى أمانة منطقة تبوك، التي تفاعلت بدورها مع الشكوى.

وقال المواطن صاحب الشكوى، إن “المارين في المنطقة، يضطرون لعكس أحد الشوارع الرئيسية في حي مروج الأمير بتبوك؛ لأن أحد المسؤولين ضم ممرًا عامًا للسيارات بعرض 8 أمتار لأملاكه، متناسيًا أننا بعهد الحزم والعزم، نطالب بفتح الممر للسيارات؛ للتسهيل على سكان الحي”.

وأرسل الرجل الذي لم يكشف عن هويته، صورًا تفصيلية للموقع، وصورة لشارع مماثل في المنطقة لم يتم التعدي عليه، وظل مفتوحًا لمرور السيارات داخل أحد أحياء المدينة.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية، عن المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة تبوك، إبراهيم الغبان، تأكيده وجود تعد على الممر، وأن الأمانة أنذرت صاحب المنزل بضرورة إزالته.

وأضاف الغبان، أن الأمانة “ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم تجاوب المواطن وإزالة ما أحدثه من تعد على الممر، الذي يعتبر من مرافق البلدية”.

وتثير التعديات على الممتلكات العامة، من شوارع وممرات وحدائق، انتقادات لاذعة على الدوام، وزادت شكاوى وبلاغات السعوديين ضدها في الأعوام الأخيرة، مستعينين بسهولة تصوير المخالفات والتعديات بهواتفهم النقالة، وإبلاغ الجهات المسؤولة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى دون الكشف عن هوية المبلغ.

وكان أحد المواطنين السعوديين وثق، قبل نحو عامين، مخالفة استيلاء رجل الأعمال البارز، صالح كامل، على شارع داخلي وحديقة وضمهما لقصره في مدينة جدة، منذ 35 عامًا، قبل أن تتدخل الجهات الرسمية المسؤولة وتفرض عليه غرامة بملايين الريالات.