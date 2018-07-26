بعد قضائها ليلة بين الجبال.. العثور على “فتاة تبوك” المختفية

عثرت فرق الإنقاذ في منطقة تبوك، اليوم الخميس، على فتاة عشرينية، اختفت في منطقة جبلية وعرة في الإمارة الواقعة شمالي السعودية.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية، إن فرق الإنقاذ عثرت على الفتاة بحالة صحية جيدة، بعد فترة ليلة ويوم قضتها الفتاة عالقةً في المنطقة الواقعة في مرتفعات منطقة الكوز الوعرة في محافظة البدع، غربي منطقة تبوك.

وبحسب ذوي الفتاة، فقد اختفت آثارها عندما ذهبت لاستعادة الأغنام من المرعى قبيل الغروب برفقة شقيقتها، التي عادت لاحقًا لتخبرهم أن الأغنام انقسمت وذهبت في اتجاهات مختلفة، فعادت هي بينما تأخرت شقيقتها بالعودة، وظلت عالقة ليلة كاملة ويومًا قبل أن تعثر عليها فِرَق البحث والإنقاذ.

وشاركت العديد من الجهات الحكومية في عمليات البحث والإنقاذ، بحسب “سبق”.