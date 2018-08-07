العثور على الشاب السعودي المفقود في تركيا سالم الحربي

عثرت الجهات الأمنية في تركيا على الشاب السعودي سالم الحربي، الذي فُقد قبل أسبوع في مطار إسطنبول أثناء عودته ووالدته وشقيقه إلى مدينة جدة، عقب قضائه رحلة عائلية مع ذويه.

وكشفت صحيفة “سبق” المحلية، أن الحربي “عُثر عليه في أحد المستشفيات التركية، حيث تلقت عائلته اتصالًا يفيد بذلك، ومن المتوقع أن يعود إلى مقر سكنه مع عائلته في جدة بعد انتهاء الإجراءات”.

ولم يرد مزيد من التفاصيل عن سبب تواجد المفقود في المستشفى، فيما كانت كشفت كاميرات مراقبة في المطار عن توجه سالم الحربي مع اثنين من رجال الأمن إلى مترو المطار، لعدم وجود أوراق ثبوتية بحوزته بعد أن تركها مع والدته قبيل اختفائه.

ويعاني سالم من اعتلالات نفسية، وكان برفقة أمه وأخوانه وأخواته في إسطنبول، وبعد فترة ألح عليهم بالرجوع للمملكة، ولم يتوفر حجز لعودة العائلة بكاملها، ما اضطر والدته وأحد أشقائه للعودة معه إلى جدة.

وأثناء تواجد العائلة في المطار لإنهاء إجراءات السفر، اختفى سالم في ظروف غامضة، وكانت والدته برفقته، لكنها فوجئت بعدم وجوده، الأمر الذي دفعها للبحث عنه دون جدوى، ثم الإبلاغ عن اختفائه.