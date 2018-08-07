تفاصيل جديدة حول سالم الحربي الشاب السعودي المفقود بتركيا

كشف شقيق الشاب السعودي المفقود، سالم نافع الحربي، الذي اختفى في مطار اسطنبول بتركيا قبل أسبوع، أن فحص كاميرات المراقبة في المطار أظهر اثنين من أفراد الأمن في المطار يقتادانه إلى مترو المطار؛ لعدم وجود أوراق ثبوتية بحوزته بعد أن تركها مع والدته قبل اختفائه.

وأكد أن شقيقه الأكبر متواجد الآن في تركيا لمتابعة الحادثة مع القنصلية السعودية والجهات المعنية والبلدية التركية للوصول إلى فتح باقي الكاميرات لمعرفة تفاصيل الاختفاء، مناشدًا الجهات المعنية في تركيا مساعدتهم لإعادة شقيقه المفقود، بحسب “العربية”.

يذكر أن المفقود سالم كان برفقة أمه وأخوانه وأخواته في إسطنبول، وهو يعاني من اعتلالات نفسية، وبعد فترة ألح عليهم الرجوع للمملكة، ولم يتوفر حجز لعودة العائلة بكاملها، ما اضطر والدته وأحد أشقائه للذهاب معه، وتم الحجز للسفر إلى مطار “الملك عبدالعزيز” بجدة.

وأثناء تواجد العائلة في المطار لإنهاء إجراءات السفر، اختفى سالم في ظروف غامضة، وكانت والدته برفقته، لكنها فوجئت بعدم وجوده، الأمر الذي دفعها للبحث عنه دون جدوى، ثم الإبلاغ عن اختفائه.