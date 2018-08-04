السعودية تعلن توقيف 1.5 مليون أجنبي مخالف للأنظمة

أعلنت السعودية، مساء السبت، توقيف مليون و523 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال 9 أشهر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن المخالفين تم ضبطهم في إطار حملات ميدانية انطلقت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وحتى الخميس الماضي، شملت مختلف مناطق المملكة.

وأضافت أن مليونًا و154 ألف شخص كانوا مخالفين لنظام الإقامة، مقابل 251 ألف مخالف لنظام العمل، و118 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

وأشارت لوكالة السعوية إلى إيقاع العقوبات الفورية بحق نحو 260 ألف مخالفاً (دون توضحيها)، وإحالة نحو 213 ألفًا آخرين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و262 ألفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 385 ألف مخالفاً.