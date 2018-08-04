رسميًا.. إيران تعين مسؤولًا لرعاية مصالحها في السعودية

قررت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تعيين رئيس دائرة عُمان واليمن في الخارجية الإيرانية، محمد علي بك، مسؤولًا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مدينة جدة السعودية.

وقالت وكالة أنباء “انتخاب” المقربة من حكومة الرئيس حسن روحاني، إن “وزارة الخارجية عيّنت بالاتفاق مع الحكومة السويسرية والتنسيق مع الجانب السعودي، رئيس دائرة عُمان واليمن في الخارجية الإيرانية محمد علي بك، مسؤولًا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مدينة جدة السعودية”. ورجّحت الوكالة بحسب مصادر بالخارجية، أن يتوجه محمد علي بك إلى السعودية لتولي مهمته، مشيرة إلى أن فريقًا قنصليًا مؤلفًا من 10 أعضاء وصلوا إلى السعودية لمتابعة شؤون الحجاج الإيرانيين.