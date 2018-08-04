إيران: سنفتتح قريبًا مكتبًا لرعاية مصالحنا في السعودية‎

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، أن طهران مستعدة للحوار مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا الى أن ايران ستفتتح مكتبًا لرعاية مصالحها في المملكة.

وقال قاسمي في حوار مع وكالة أنباء “بانا” الإيرانية: “سيتم افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية .. قلنا مرارًا وتكرارًا إننا مستعدون للحوار مع دول المنطقة ولا سيما السعودية”.

ولم يصدر بعد أي تعليق سعودي على هذه التصريحات.

وقطعت السعودية وبلدان عربية علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إيران عقب قيام محتجين إيرانيين باقتحام وإحراق سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد في يناير 2016.

وبشأن الأزمة السورية وانسحاب القوات الإيرانية من هذا البلد، قال قاسمي: “إذا تيقنا أن الأوضاع أصبحت مستقرة في سوريا فسوف ننسحب”.

وأصبح وجود القوات الإيرانية وميليشياتها المسلحة في سوريا موضع خلاف بين روسيا وإسرائيل التي تطالب بانسحاب هذه القوات من الحدود بين سوريا وإسرائيل.