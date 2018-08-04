السعودية تقرر استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب

أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن المملكة قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءًا من اليوم السبت.

وأوضح “الفالح” أن القرار السعودي جاء “بعدما أكدت قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن أنها اتّخذت التدابير، والإجراءات اللازمة، لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق، وجنوب البحرالأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يتوافق مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكانت السعودية أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 25 يوليو/تموز الماضي في أعقاب محاولة الميليشيات الحوثية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين.

وقال الفالح: “إن قرار استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف”، مؤكدًا ثقته أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، قد اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب، ومنطقة جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي التي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية.

وشدّد الوزير السعودي على أن “أمن مضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر، هو مصلحة دولية مشتركة، و يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ذلك”.

ويأتي تصريح الوزير خالد الفالح في أعقاب البيان الأخير، الصادر عن الناطق الرسمي لقيادة قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، الذي أكد أن التحالف قد أجرى تقييمًا شاملًا لهجمات الميليشيات الحوثية، التي تستهدف حرية الملاحة في مضيق باب المندب، واتخذ حيالها جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة البحرية، والتجارة العالمية عبر المضيق، بالتنسيق مع المجتمع الدولي .