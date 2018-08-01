شاهد من كان مع الأمير محمد بن سلمان في نيوم (صورة)

ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، خلال جولة في مدينة نيوم بتبوك، برفقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ورافق ولي العهد ووزير الداخلية خلال الجولة أيضًا المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

وتداول ناشطون الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال ناشط يدعى سلطان الخميس عبر “تويتر” معقبًا: “خلال جولة سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان في # نيوم كان برفقته سمو وزير الداخلية الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف و معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الاستاذ تركي ال الشيخ”.

ويزور ولي العهد مدينة نيوم برفقة العاهل السعودي الملك سلمان الذي يقضي فترة راحة واستجمام في نيوم، وهي الزيارة التي حظيت باهتمام كبير من قبل المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجذبت المقاطع العفوية للأمير محمد بن سلمان في المنطقة السياحية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بتصرفاته، لا سيما بعد استجابته لدعوة بعض الشبان إلى تناول المشاوي معهم، دون التقيد بالبروتوكولات الملكية.

ورغم الحراسات الأمنية المشددة التي ترافق المسؤولين في العادة، إلا أن بن سلمان حرص على الظهور مع العامة والتقاط الصور التذكارية، حتى أنه في مرة أبعد حارسًا له لفسح المجال لالتقاط الصور مع المواطنين.