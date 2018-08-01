محمد بن سلمان.. أمير اللقاءات العفوية (فيديو)

يُعد مشهد زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى “نيوم” في تبوك والتقاط الصور مع مجموعة من الشباب، أمس الثلاثاء، واحدًا من مشاهد عدة تُظهر عفويته وبساطته تجاه مواطنيه.

وقد جذبت المقاطع العفوية للأمير في المنطقة السياحية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بتصرفات ولي العهد، لا سيما بعد استجابته لدعوة بعض الشبان إلى تناول المشاوي معهم، دون التقيد بالبروتوكولات الملكية.

ورغم الحراسات الأمنية المشددة التي ترافق المسؤولين في العادة، إلا أن بن سلمان حرص على الظهور مع العامة والتقاط الصور التذكارية، حتى أنه في مرة أبعد حارسًا له لفسح المجال لالتقاط الصور مع المواطنين.

مواقف ولي العهد السعودي، وبساطته مع المواطنين لدرجة التقاط صور السيلفي يرى متابعون أنها من أهم أسباب شعبيته الجارفة في المملكة.