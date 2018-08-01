وزير خارجية الإمارات يشيد بـ”هاكاثون الحج” بالسعودية (فيديو وصور)

أشاد وزير خارجية دولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، بـ”هاكاثون الحج” التقني بنسخته الأولى، الذي انطلق في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ويشارك فيه آلاف المبرمجين من الجنسين من أكثر من 100 دولة.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للشيخ عبدالله في موقع التواصل “تويتر”: “هاكاثون الحج خطوة جديدة تقوم بها السعودية لخدمة الإسلام”.

#هاكثون_الحج خطوة جديدة تقوم بها #السعودية لخدمة الاسلام — عبدالله بن زايد (@ABZayed) August 1, 2018

وأبدى مشاركون من مبرمجين وتقنيين عبر هاشتاغ #هاكاثون_الحج في موقع “تويتر” حماستهم بتواجدهم في الحدث، إذ نشروا لحظات تواجدهم في الهاكاثون، وذلك في اليوم الأول من بدء المنافسة.

وأشاد “حمد الكنتي” بالحدث، قائلًا: “اعتقدت أن الأمر تقنيات معقدة جدًا، ولكنني وجدت بأنها أفكار تطويرية قد تكتب بالقلم ثم تنفذ كبرامج تقنية، المتحدث الآن بسَّط لي الفكرة أتابع باستمتاع حديثه المبسط عن الحج يتحدث بطريقة غير تقليدية”.

ورصد عبدالعزيز الحمادي، جانبًا من فعاليات “هاكاثون الحج”، حيث يجتمع الآلاف من المشاركين، استعدادًا للمسابقة التي تبدأ اليوم.

كما رصد آخر صورًا من اليوم الأول لـ”الهاكاثون”، إذ يظهر في إحداها الداعية صالح المغامسي خلال إلقائه كلمته.

????جلسات تعريفية متنوعة في اليوم الأول لـ #هاكاثون_الحج pic.twitter.com/GgWNCUd68u — وطني الرياضي (@WataniSport) August 1, 2018

كما وثَّق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مشاركة العديد من الفتيات السعوديات في الهاكاثون.

تواجد نعتز به للفتيات السعوديات في أكبر هاكاثون في الشرق الأوسط.. #هاكاثون_الحج pic.twitter.com/fFid2Zo4fg — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) August 1, 2018

ومن المقرر أن يستمر الهاكاثون على مدى 3 أيام في مدينة جدة الساحلية، ويشهد مشاركة آلاف المطورين من الجنسين، سيكون عليهم التنافس لأجل تقديم مبتكرات وأفكار وتطبيقات ذكية ضمن أكبر تحدٍّ تقني -على الإطلاق- في الشرق الأوسط.

وتشمل المنافسة المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم بحركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.

وتصل جوائز هذا الحدث لتمويل مشاريع المشاركين، إلى مليونَي ريال (533.333 دولارًا)، وتقدر جائزة المركز الأول بمليون ريال (266.666 دولارًا)، والمركز الثاني 500 ألف ريال (133.333 دولارًا)، والمركز الثالث 350 ألف ريال (93.333 دولارًا). كما يحصل الفائز بجائزة التميز على 150 ألف ريال (40.000 دولار).