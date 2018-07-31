انطلاق “هاكاثون الحج” في السعودية بمشاركة 100 دولة (فيديو)

أطلقت وزارة الاتصالات في السعودية “هاكاثون الحج” التقني اليوم الثلاثاء، بمشاركة مسؤولين ومطورين برمجيين من أكثر من 100 دولة حول العالم.

ومن المقرر أن يستمر الهاكثون على مدى 3 أيام اعتبارًا من اليوم في مدينة جدة الساحلية، ويشهد مشاركة آلاف المطورين من الجنسين، سيكون عليهم التنافس لأجل تقديم مبتكرات وأفكار وتطبيقات ذكية ضمن أكبر تحدٍّ تقني على الإطلاق في الشرق الأوسط.

وتشمل المنافسة المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم بحركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.

وبحصل الفائز بالمسابقة على مبلغ مليون ريال سعودي، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال، في حين تذهب 150 ألف ريال جائزةً للتميز.

وشارك في حفل الافتتاح المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ووزير الاتصالات عبدالله السواحه، إضافة لحضور الشريك المؤسس لشركة “أبل” الأمريكية المهندس ستيف ويزناك، وجيمي ويلز مؤسس “ويكيبيديا”، والشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة.