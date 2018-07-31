السعودية: خدمات الحج ستكون إلكترونية بالكامل بحلول 2030

قال وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، إن استخدام التكنولوجيا “سيكون ملاحظًا”، خلال موسم الحج لهذا العام.

وأوضح بنتن، خلال استقباله في مكتبه بمكة المكرمة وفدًا إعلاميًا من مختلف الدول الإسلامية، أن استخدام التكنولوجيا في الحج سيكون عبر استخدام تقنية الاتصالات، وربطها بالتقنيات الذكية؛ لتنسيق الحجيج.

وأكد أنه “بحلول عام 2030، ستكون كل خدمات الحج إلكترونية بالكامل”.

وأضاف الوزير خلال استقباله في مكتبه بمكة المكرمة وفدًا إعلاميًا من مختلف الدول الإسلامية: “إذا فقدت أمتعتك، أو كنت في حاجة إلى رعاية صحية، أو تعرضت لحادث، فإن كل هذه المشاكل ستحل على الفور”.

كما شدد الوزير على عزم بلاده “تسهيل وصول الحجاج بأقصى قدر ممكن من الاستجابة، في مجالات الصحة والأمن والنقل والإقامة”.

وأشار إلى أن الوزارة تخطط، وفق رؤية 2030، إلى استقبال 30 مليون معتمر سنويًا، كما أعلن أن التشغيل التجاري لقطار الحرمين، الذي يعتبر الأسرع في منطقة الشرق الأوسط، سيتم في الربع الثالث من عام 2018.

وكشف بن طاهر عن مشروع خاص لبناء قرية إسلامية عالمية، على بعد حوالي 40 كلم من مكة المكرمة، ستكون “مشروعًا مذهلًا يعكس ثقافة كل بلد مسلم”، على حد قوله.