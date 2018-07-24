فتح تحقيق بواقعة طرد إعلامي أثناء تغطيته زيارة لوزير الحج بالسعودية

وجّه رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بالتحقيق بشأن تطاول أحد أعضاء المكتب على أحد الإعلاميين التابعين لصحيفة محلية، خلال قيامه بتغطية زيارة لوزير الحج والاطلاع على مجريات الأمور.

وكانت صحيفة “المدينة” المحلية، نشرت خبرًا يفيد بقيام عضو في الزمازمة بطرد أحد محرريها، إذ قال له “انقلع.. بلا صحافة بلا بطيخ”، فيما أكد مجلس إدارة مكتب زمازمة بالتحقيق بالواقعة واتخاذه الإجراءات القانونية حيالها.

وفوجئ الصحفي، ويدعى إبراهيم جبريل، بهجوم العضو عليه أثناء تواجده في مكتب الزمازمة لتغطية جولة الوزير والإساءة إليه لفظًا وطرده من المكتب، رغم إخبار الصحفي للعضو أنه حضر بدعوة إعلامية رسمية لتغطية الجولة.