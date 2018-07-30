صاحبة السيارة المحترقة بالسعودية تكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)

كشفت صاحبة السيارة التي تم حرقها يوم السبت على يد شاب في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، أن الحادثة وقعت بجوار منزلها في الدمام الساعة الخامسة فجرًا، بحسب ما رصدته كاميرات مراقبة.

ووفق صحيفة “الوئام” المحلية، ذكرت المواطنة (وهي في العقد الرابع من عمرها وتعمل في القطاع الخاص) أن السيارة التي احترقت تعود لها، ويقودها سائق خاص، وهي نوع “انوفا” موديل 2017.

وأكدت أنه بالاطلاع على كاميرات المراقبة تعرّفت على الشاب الذي أقدم على حرق سيارتها، مبينة أنها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية ببياناته ومقر سكنه.

وأوضحت أن سيارتها ليست الوحيدة التي أحرقها الشاب، إذ قام سابقًا بإحراق سيارة والدها وسيارة خالها.

وأضافت المواطنة أن منزلها تعرَّض للسرقة مرتين سابقًا؛ ما دفعها لوضع كاميرات المراقبة أمام منزلها.

فيما نفى ناشطون أن يكون حرق السيارة جاء على خلفية السماح للمرأة بالقيادة، إذ ذكروا في معلومات – لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت منها – أن المتهم هو ابن طليق السيدة (المجني عليها) وأقدم على فعلته انتقاما لوالده، إذ أحرق سيارة والدها وخالها قبل شهر من الآن، وسرق منزلها مرتين، وتمكنت المجني عليها من التعرف عليه بعد تركيبها كاميرات المراقبة.