القبض على صاحب المقطع المخل “أعلمها السواقة” بالسعودية (فيديو)

تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية من القبض على شاب ظهر مع فتاة في مقطع “سناب شات” موثق، وهما في وضع مخل أثناء تعليمه لها قيادة السيارة في أحد شوارع منطقة جازان، وذلك وفق صحيفة “سبق” المحلية.

فيما أكدت مصادر أنه جار التحري عن الفتاة لضبطها واستكمال الإجراءات القانونية.

وكان المقطع المتداول، والذي أثار غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بمحاسبة الشاب والفتاة، قد دفع أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى إصدار أمر بالقبض عليهما.

وأظهر المقطع الموثق، فتاة بحضن شاب وهما خلف دفة القيادة في سيارة، فيما قام الشاب بتقبيل الفتاة أكثر من مرة. كما أرفق الشاب عبارة ساخرة “أعلمها السواقة” مع المقطع الذي تم تداوله.