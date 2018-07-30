سعودي يقتل شقيقه ومواطنًا في الكويت بسلاح ناري

أفادت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت، اليوم الاثنين، أن سعوديًا، أطلق النار على شقيقه، ومواطن كويتي، فقتلهما وحاول الهرب، قبل أن يتم توقيفه.

وبحسب صحيفة الأنباء “تم ضبط الجاني، وهو سعودي الجنسية بعد أن ارتكب جريمة القتل، وتمت إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وأوضح المصدر أن الجاني “ارتكب جريمته باستخدام كلاشينكوف، ثم حاول الهرب عبر منفذ النويصيب؛ لكن تم ضبطه لصدور أوامر بإلقاء القبض عليه”

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة حتى اللحظة، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بملابسات الجريمة.