بالفيديو.. أول مخالفة بحق فتاة رقصت “كيكي” في الكويت

كشفت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت أنه تم تسجيل أول مخالفة، ضد ما يعرف بتحدي “كيكي”، بحق فتاة مواطنة.

وظهرت فتاة، في مقطع متداول، وهي تخوض تحدي “كيكي” إلى جوار مركبة أثناء سيرها.

ولم يتم الكشف عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد الفتاة، أو عن أي تفاصيل أخرى بشأنها.

وسبق أن أصدرت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف بالكويت فتوى تحرّم “كيكي”، كما كشفت عن عقوبات قانونية بحق مرتكبيها، تشمل إيقاف ممارس التحدي وحجز المركبة وغرامات مالية.

فيما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة حتى اللحظة.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة.

وتحدي “كيكي” انتشر في مختلف دول العالم قبل أن ينتقل إلى العالم العربي، وسط فتاوى تحريمات في العديد من الدول العربية، إضافة إلى عقوبات قانونية بحق منفذي التحدي.

وتم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص الذين خاضوا هذا التحدي في مختلف الدول العربية.