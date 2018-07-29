السعودية تفرض هذه العقوبة بحق من يستخدم أسطوانات غاز الطهي بالمشاعر المقدسة

قررت السطات السعودية، الأحد، فرض غرامات مالية، بحق من يخالف قرار حظر استخدام اسطوانات غاز الطهي في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج المقبل.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام سعودية ستكون العقوبة غرامة مالية تتراوح بين ألف، وخمسة آلاف ريال، مع التوقيف لمدة أسبوع.

وشهدت أعوام سابقة حرائق في مخيمات الحجاج بسبب أسطوانات الغاز، أسوأها في 15 أبريل/ نيسان 1997، عندما لقي 343 حاجا مصرعهم، وأصيب أكثر من 1500 بجروح، جرّاء حريق بخيام الحجاج في منى.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، على حسابها بموقع “تويتر” ، أن غرامة خرق الحظر للمرة الأولى تبلغ ألف ريال (266 دولارا أمريكيا)، مع مصادرة الأسطوانات المضبوطة.

بينما تبلغ الغرامة 2500 ريال (666 دولارا) في حال تكرار المخالفة، وصولا إلى 5000 ريال (1333 دولارا) في حال ارتكابها للمرة الثالثة، مع توقيف المخالف لمدة أسبوع.

وأعلن الدفاع المدني عن بدائل يمكن استخدامها، مثل: “المطابخ المجهزة داخل المخيمات التي تستخدم الكيروسين والحطب والفحم في طهي الطعام”.