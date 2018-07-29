تقرير: سفينة إيرانية ساعدت في الهجوم الحوثي على ناقلتين سعوديتين

كشفت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن سفينة تجسس إيرانية ساعدت الحوثيين في استهداف ناقلتين سعوديتين قبالة ميناء الحديدة اليمني بالبحر الأحمر، الأربعاء الماضي.

ونقل موقع “ديبكا” الإسرائيلي قولها، إن السفينة “سافيز” التي تبلغ حمولتها أكثر من 16 ألف طن تبحر في البحر الأحمر متنكرة كسفينة شحن على متنها حاويات مخبأ تحتها أسلحة وأجهزة مراقبة وتتبع متطورة بهدف مراقبة ومتابعة السفن الحربية والتجارية.

وذكر الموقع في تقرير نشره السبت، أن قوات بحرية عربية وغربية راقبت السفينة وهي تتحرك من أرخبيل “دهلك” الأريتيري متجهة لباب المندب في الفترة الأخيرة وأن الاستخبارات السعودية والإماراتية التقطت إشارات من تلك السفينة تبلغ المتمردين الحوثيين على سواحل البحر الأحمر بقرب مرورالناقلتين السعوديتين.

ونقل التقرير عن مصادر عسكرية قولها، إن الحوثيين استخدموا صواريخ إيرانية الصنع أرض-بحر من طراز C801 و C802 في الهجوم على الناقلتين ما دفع السعودية إلى وقف إرسال شحنات نفط عبر باب المندب.

وقال: “أصاب صاروخ واحد هدفه بشكل مباشر لناقلة سعودية لكن جزءًا فقط من رأسه الحربي انفجر ما تسبب في إحداث فجوة بطول 2-3 أمتار في جسم السفينة… ولو نجح الصاروخ في اختراق السفينة والوصول إلى شحنة النفط البالغة حوالي مليونين برميل لكانت ستحدث واحدة من أسوأ الكوارث البيئية.”

وكشف التقرير أن عدة صواريخ حوثية أخرى لم تصب أهدافها وانفجرت في الماء، لافتًا إلى قرار الرياض وقف الشحنات عبر مضيق باب المندب رغم الإصابة الطفيفة.