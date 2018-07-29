السياحة الإيرانية: خسرنا 2 مليار دولار منذ اقتحام السفارة السعودية

قالت منظمة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية، اليوم الأحد، إنها خسرت نحو ملياري دولار بسبب تراجع أعداد السائحين من الدول الخليجية نتيجة اقتحام متظاهرين إيرانيين مبنى السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد مطلع يناير/ كانون الثاني 2016.

وأظهرت إحصائيات المنظمة التي نشرتها وسائل إعلام رسمية، أنه “بعد 13 شهرًا من الهجوم على السفارة السعودية، انخفض عدد السائحين من دول الخليج العربي إلى إيران بنسبة 85٪ مقارنة بـ 13 شهرًا قبل وقوع الهجوم، وهو ما يمثل خسارة بنحو 2 مليار دولار من أرباح العملات الأجنبية”.

وكشفت المنظمة أنه “قبل الهجوم على السفارة السعودية بنحو 13 شهرًا كان عدد السائحين من الدول الخليجية 1.776 مليون سائح، فيما بلغ عدد السائحين عقب الهجوم بـ 13 شهرًا 262 ألف سائح من الدول الخليجية”.

وفي الثاني من يناير/ كانون الثاني، اقتحم إيرانيون مبنى السفارة وقاموا بإنزال العلم السعودي وإحراقه، وتهشيم وسرقة ما فيها(السفارة) وقام متظاهرون آخرون بالهجوم على القنصلية السعودية في مشهد محطمين الأثاث وزجاج النوافذ، وقام بعضهم بنهب محتويات القنصلية وتلقى الدبلوماسيون السعوديون تهديدات بالقتل من الباسيج قبل خروجهم للسعودية.

وقطعت السعودية جميع علاقاتها مع إيران عقب هذه الاعتداءات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية الدولية.