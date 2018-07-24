الداعية محمد العريفي يروّج لـ”الكيف” (صورة)

عاد الداعية السعودي، محمد العريفي، إلى إثارة الجدل باستغلاله حسابه الرسمي في موقع التواصل “تويتر” لطرح إعلان تجاري جديد بشعار لا يخلو من إيحاءات قد تفسر بطرق مختلفة.

ونشر الدكتور العريفي عبر حسابه إعلانًا شعاره “مسافر الصيف؟ لا تنسى أساسيات الكيف.. حضرها في الفندق”، وذلك في إطار حملته الدعائية لشركة (الخير).

وانقسم متابعون للداعية بشأن ترويجه للإعلان، وعلق “عيسى بن إبراهيم”: “طفرت أجل ياشيخ، وصرت تسوي إعلانات”.

وعبر “حسين بن نايف” عن أسفه: “والله ما كنت أتمنى ينزل لهذا المستوى، الشيخ العريفي يعتبر قامة كبيرة في عالم الدعاة، فكيف وصل به الحال إلى هنا”.

واستهجنت “نسرين”: “إيش هاد إعلان؟؟؟ مصدومة بصراحة ؟؟ أعطِ الخبز لخبازه ياشيخ بصراحة مصعوقة مو بس مصدومة”.

بدوره، تهكم “سالم القحطاني”: “خليت الدعوه ياشيخ؟! الله يجزاك خير، وقعدت تسوق للكيف”.

ورأى “عايد الشبعان”: “لايمكن أن يكون هذا الإعلان مجانًا، وقد قال العريفي في لقاء معه إنه غني ومن عائلة غنية، وهنا نتأكد أنه-زاده الله- ليس بحاجة لريع الإعلان البخس، ومن هنا فيجب عليه أن يترفع عن هذه الأمور حتى لا يُساء الظن به وعليه أن يوضح للرأي العام مقصده والله أعلم”.

كما سخر “بدر البريكي” بدوره: “عادي آخذها معاي تايلند ولا ما يجوز؟”.

في حين دافع عنه مغرد تحت اسم “كاتب”: “وش فيكم مستغربين ( شيخ ) يعني بني آدم يأكل ويشرب مثلكم ويدور رزقه مثلكم (اصحوا)”.

وأوضح “القرآن شفاء”: “ليش تستغربون من أهل الدين، ولاتستغربون من أهل الفساد، على الأقل أهل الصلاح بيحطون الفلوس في شي مفيد أوفي خير وأهل الفساد بيحطونه في حرام”.

ودافع “موسى الضميني” عن العريفي: “ليكون الرجال أعلن الكفر ؟؟؟؟؟ حسابه وهو حر فيه يستفيد منه”.

وأيد “نايف”: “من أبسط حقوقه أنه يعلن في حسابه .. ما سوى شي غلط في ممتلكاته الخاصة أعلن”.

وسبق أن أثار الداعية العريفي جدلًا مشابهًا في شهر رمضان الماضي، بعد نشره إعلانًا مشابهًا لشركة (الخير) عن قهوة “أرابيكس”، وتم تشبيهه بشكل ساخر بالداعية المصري عمرو خالد الذي أثار انتقادات واسعة بدوره بعد ترويجه لـ”الدجاج” وقوله إن “الدجاج يوصل للجنة”.