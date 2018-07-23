وفاة عريس وإصابة عروسه بحريق شقتهما بالسعودية (صور)

أودى حريق في المملكة العربية السعودية بحياة عريس يدعى “مرتضى” فيما أصيبت عروسه، بعد أن اندلع في شقتهما بإحدى قرى محافظة الأحساء.

ووفق صحيفة “الأحساء نيوز” المحلية، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في صالة الشقة التي تقع في الطابق العلوي بمنزل والد العريس، إذ تم العثور على العريس متوفيًا إثر تعرضه وعروسه للاختناق، فيما عثر على عروسه في حالة حرجة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر أن العروسين كانا تزوجا قبل 26 يومًا في حفل جماعي أقامته قرية الشعبة (مسقط رأس العروسين) زفت خلاله 106 عرسان وعرائس من أبنائها.