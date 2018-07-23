وفاة عريس وإصابة عروسه بحريق شقتهما بالسعودية (صور)

أودى حريق في المملكة العربية السعودية بحياة عريس يدعى “مرتضى” فيما أصيبت عروسه، بعد أن اندلع في شقتهما بإحدى قرى محافظة الأحساء.
ووفق صحيفة “الأحساء نيوز” المحلية، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في صالة الشقة التي تقع في الطابق العلوي بمنزل والد العريس، إذ تم العثور على العريس متوفيًا إثر تعرضه وعروسه للاختناق، فيما عثر على عروسه في حالة حرجة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت مصادر أن العروسين كانا تزوجا قبل 26 يومًا في حفل جماعي أقامته قرية الشعبة (مسقط رأس العروسين) زفت خلاله 106 عرسان وعرائس من أبنائها.
في الرابع عشر من شهر شوال الماضي ضجت قرية الشعبة بمحافظة الأحساء بالأفراح في احتفالاتها بزفاف 106 عريس وعروسة في مهرجان الزفاف الجماعي الـ27 والذي كان أحد فرسانه الشاب “مرتضى” حيث تم زفافه وسط أفراح الجميع بمشاركة أبناء قريته الواقعة شمال الأحساء. واليوم وبعد مضي 26 يوم على زفافهم لم يمهل القدر الشاب مرتضى وزوجته حيثُ فارق الحياة إثر حريق اشتعل في شقتهم التي يسكنونها في الدور الثاني من منزل والده حيث اندلعت النيران فيها ليتعرضوا لحالات اختناق قبل انقاذهم ومحاولة اسعافهم الى اقرب مستشفى حيث لفظ الزوج “مرتضى” أنفاسه الأخيرة فيما ترقد زوجته قي العناية المركزة في حالة حرجة للغاية. . ■■ الحساب برعاية العالم للسفر والسياحة ■■ . @alalam_travel @alalam_travel @alalam_travel @alalam_travel @alalam_travel @alalam_travel . ●● العالم عنوانك للسفر ●● .. #سيهات_نيوز