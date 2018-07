وفاة عريس وإصابة عروسه بحريق شقتهما بالسعودية (صور)

في الرابع عشر من شهر شوال الماضي ضجت قرية الشعبة بمحافظة الأحساء بالأفراح في احتفالاتها بزفاف 106 عريس وعروسة في مهرجان الزفاف الجماعي الـ27 والذي كان أحد فرسانه الشاب “مرتضى” حيث تم زفافه وسط أفراح الجميع بمشاركة أبناء قريته الواقعة شمال الأحساء. واليوم وبعد مضي 26 يوم على زفافهم لم يمهل القدر الشاب مرتضى وزوجته حيثُ فارق الحياة إثر حريق اشتعل في شقتهم التي يسكنونها في الدور الثاني من منزل والده حيث اندلعت النيران فيها ليتعرضوا لحالات اختناق قبل انقاذهم ومحاولة اسعافهم الى اقرب مستشفى حيث لفظ الزوج “مرتضى” أنفاسه الأخيرة فيما ترقد زوجته قي العناية المركزة في حالة حرجة للغاية. . ■■ الحساب برعاية العالم للسفر والسياحة ■■ . ‏@alalam_travel ‏@alalam_travel ‏@alalam_travel ‏@alalam_travel ‏@alalam_travel ‏@alalam_travel . ●● العالم عنوانك للسفر ●● .. #سيهات_نيوز

