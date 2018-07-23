الإطاحة بـ”بقوس” أشهر مفحطي عسير في السعودية

تمكنت دوريات الأمن في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية من الإطاحة بأحد أشهر المفحطين بالمنطقة بعد ممارسته التفحيط، والذي يلقب نفسه بـ”بقوس”.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، فإنه وفي إطار الحملات المكثفة التي شنتها دوريات منطقة عسير على المخالفين، ومن بينهم المفحطون، رصد مرور عسير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مفحط يلقب نفسه بـ”بقوس”، إذ تم رصده ومتابعته والقبض عليه في زمن وجيز رغم شح المعلومات، وتم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولم تكشف الجهات الأمنية عن تفاصيل القبض على “بقوس” أو هويته.

ويشتهر “بقوس” على غرار المفحطين بمقاطع يتم توثيقها ونشرها، وهو يمارس “التفحيط” في مناطق وشوارع بالمملكة، إذ يتابعه آلاف الشبان الذين تستهويهم هذه الممارسات.

وتعد ظاهرة “التفحيط” من الظواهر المؤرقة للمجتمعات الخليجية، إذ تعمل على محاولة الحد منها، نظرًا لما تتسبب به من حوادث تؤدي إلى مصرع العديد من الشبان الذين يمارسونها.