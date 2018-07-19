“أرامكو” تُجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة في “سابك”

قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وصندوق الثروة السيادي السعودي “صندوق الاستثمارات العامة”، اليوم الخميس، إنهما يجريان محادثات مازالت في مراحلها المبكرة؛ لكي تشتري أرامكو حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من الصندوق.

وذكرت الشركة والصندوق أن إبرام صفقة ليس أمرًا أكيدًا.

وقالت شركة النفط “أرامكو السعودية لا تخطط للاستحواذ على أي من أسهم شركة سابك مباشرة من السوق المالية السعودية (تداول)”.

وكانت رويترز نشرت، أمس الأربعاء، أن الحكومة السعودية تدرس خطة تشتري أرامكو بموجبها حصة في سابك المصنعة للبتروكيماويات.