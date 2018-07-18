أرامكو السعودية تدرس الاستحواذ على حصة في “سابك”

أبلغ مصدران مطلعان رويترز، أن شركة أرامكو السعودية دعت بنوكًا لتقديم عروض لدور استشاري في استحواذ محتمل على حصة استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”.

وقال المصدران: إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة التي من المنتظر أن تصدر طرحًا عامًا أوليًا، والتي تتوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، أصدرت الدعوة الشهر الماضي.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسيات تجارية.

و”سابك” المدرجة في البورصة السعودية، هي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم ومملوكة بنسبة 70% لصندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق سيادي للثروة في المملكة. ويبلغ رأس المال السوقي للشركة 385.2 مليار ريال سعودي (102.7 مليار دولار).

وقالت المصادر: إن العملية في مراحلها الأولى، وإن أرامكو قد تقرر أو لا تقرر المضي قدمًا في الصفقة.