بسبب خلاف مالي.. سعودي يقاضي والدته أكثر من 3 سنوات

شهدت أروقة المحكمة العامة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية، قضية استثنائية، إذ أقدم شاب على مقاضاة والدته في دعوى مالية استمرت 3 سنوات و4 أشهر تقريبًا لسداد مبلغ 650 ألف ريال (ما يعادل 173.000 دولار) مقابل أعمال تجارية بينهما.

ووفق صحيفة “عكاظ” المحلية، فقد أسقطت المحكمة الدعوى مستندة في حكمها إلى محضر صلح سابق أقره الشاب ووالدته وأيدته محكمة الاستئناف بشكل نهائي.

وفي التفاصيل، فقد أقام شاب دعوى ضد أمه في المحكمة بعد أن اتفق معها على تقبيل معرض (شرائه بكل مستلزماته) وتحديد دفعات بالمبالغ المتفق عليها وتصفيته بالتسوية والموجودات وجرد البضاعة وتحديد دفعات بالمبالغ المتفق عليها، وقال الابن في دعواه، إن والدته سلمته المحل شكلًا لكنها استولت عليه وتدخلت في تسيير العمل ورواتب الموظفين بصفتها المالك، كما كانت تتولى تحصيل الإيرادات ولا تورد إليه المبالغ المقررة له، وقدم للمحكمة كشف حساب انتهى فيه إلى المطالبة بإلزام والدته بسداد 650 ألف ريال.

وخلال مدة التقاضي التي استمرت أكثر من 3 سنوات، أوضح الشاب في مذكرة أن والدته كانت تحوّل المبالغ من مكاسب المعرض إلى صالونات تجميل مملوكة لها، إذ اتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها. فيما نفت الأم ذلك، مبينة أنها سبق وقدمت ضد ابنها دعوى عقوق، وعرضت محضر صلح أجازته المحكمة سابقًا يقضي بأن يتنازل كل منهما عن دعواه وأن لا يقدم الابن أي دعوى حقوقية ضد والدته، وهو ما اعتبرته المحكمة حكمًا صحيحًا وأسقطت الدعوى بحكم أنه سبق الفصل فيها صلحًا.