السعودية.. التحقيق في وفاة محمد باني الرويلي ملك “الدحة” في سجنه بالجوف

بدأت السلطات السعودية تحقيقًا في قضية وفاة الفنان محمد باني الرويلي العنزي الملقب بـ “ملك الدحة” داخل سجنه في السعودية، وذلك لكشف ملابسات القضية التي شغلت أقارب الفنان الراحل ومعجبيه.

ودفن الرويلي مساء الثلاثاء بمقبرة قارا وهي إحدى قرى محافظة سكاكا في منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، وكانت منفصلة عن سكاكا المدينة لكنها أصبحت جزءًا منها بسبب النمو العمراني.

وقال حمود الرويلي العنزي شقيق “ملك الدحة” الراحل إن “قضية شقيقه لا تزال قيد التحقيق”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا أنباءً تفيد بانتحار الرويلي في السجن، دون تقديم مزيد من التفاصيل من جانبهم، ودون صدور بيان توضيحي من الجهات الرسمية.

وذكر نشطاء أن سبب سجن الرويلي شجار تورط فيه مع رجال أمن خلال محاولته اعتراض موكب أمير منطقة الجوف التي ينحدر منها.

وتداول آخرون رسالة قالوا إن الرويلي وجهها لأمير منطقة الجوف للنظر في قضيته، وكتب حساب تكاتف عنزه الرسمي: “البحث عن الحقيقة صورة من معروض السجين محمد باني الرويلي موجه الى #أمير_الجوف يطالب النظر في موضوعه وكتابة قصته قبل وفاته يرحمه الله ونعلم ان حكومتنا الرشيده لن ترضى بهذا الظلم الذي حصل للسجين ونطلب من الجميع التحقق من أي خبر يتم تداوله “