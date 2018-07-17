الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن “تعذيب أم لطفلتيها” في السعودية

كشفت مصادر صحفية في المملكة العربية السعودية تفاصيل جديدة عن واقعة تعذيب أم لطفلتيها “التوأم” في محافظة جدة، وذلك بعد إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توصل فرق الحماية للطفلتين.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن معلومات أولية وردت من فرق الحماية التي عملت على تأمين الطفلتين، مبينة أن اسميهما جوري وجود، وقامت الفرق بسحب الطفلتين من والدتهما وسلمتهما لإحدى قريبات والدهما، لحين انتهاء إجراءات القضية، فيما تمت إحالة الأم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأضافت أنه تم إحالة الطفلتين لأحد مستشفيات جدة، لإجراء الفحوصات الطبية لهما، والتأكد من سلامتهما، فيما تواصلت الجهات المعنية مع والدهما، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

يذكر أن مقطع فيديو متداولًا انتشر يوم الثلاثاء في المملكة، يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلتيها بالضرب والدفع والخنق، وقال ناشطون إن المرأة صومالية، وفعلت ذلك لإرسال المقطع لطليقها اليمني (والد الطفلتين) وابتزازه به.

وأثار المقطع المتداول غضبًا واسعًا بين ناشطين، مطالبين بسرعة التدخل في القضية ومعاقبة الأم، وهو ما تم بالفعل لاحقًا.