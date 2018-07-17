“العمل” السعودية تعلق على واقعة تعنيف عاملة على يد كفيلها وزوجته

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، خالد أبا الخيل، أنه يتابع حالة عاملة منزلية تعرضت للتعنيف من قبل كفيلها (وهو وافد) وزوجته.

وأكد أبا الخيل في تصريح لصحيفة “سبق” المحلية أنه “جار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على حالة المعنفة، واتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة المتبعة”.

وسبق أن ذكرت مصادر أن هيئة حقوق الإنسان فتحت تحقيقًا قبل أيام لمتابعة حالة عاملة منزلية تبلغ من العمر 19 عامًا، تم نقلها للمستشفى من قبل الهلال الأحمر في الشهر الماضي، بعد إصابتها بجروح وكدمات في الرأس والساعدين، إضافة إلى وجود آثار جروح وحروق قديمة بعضها ملتهب في مختلف أنحاء الجسم.