نسقوا مع جهات خارجية.. السعودية تعتقل خلية جندت أشخاصًا في مواقع حساسة

أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، اعتقال خلية قالت إن عناصرها قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية تدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الجهة المختصة”رصدت نشاطًا منسقًا لمجموعة من الأشخاص قاموا بعمل منظم، للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة”.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله:”هذه المجموعة سعت إلى المساس بالأمن الاجتماعي، و اللّحُمة الوطنية”.

وبحسب المصدر”أكدت رئاسة أمن الدولة أنها تمكنت من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم سبعة أشخاص، فيما لا يزال العمل جارٍ لتحديد كل من له صلة بأنشطتها، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه”.