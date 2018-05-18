السلطات السعودية توضح حقيقة فيديو يظهر دفن جثمان دون موافقة أهله (فيديو)

كشفت الشرطة السعودية، اليوم الجمعة، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شابًا من جازان وهو يتظلم باكيًا على قبر شقيقه، الذي اعتبر أنه دفن دون علم ذويه.

وبحسب صحيفة سبق المحلية، قال النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي: “إن مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بجريمة قتل وقعت قبل ثلاث سنوات تقريبًا في ظروف غامضة”.

وأشارت الشرطة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت وقتها من القبض على القاتل في وقت قياسي، مضيفة أنه تم توقيف المتهم، وتولت الجهات المختصة التحقيق في القضية، وأن القضية منظورة أمام الجهات القضائية بانتظار صدور الحكم فيها.

وحول دفن المجني عليه أوضحت الشرطة السعودية أن الجهات المختصة “قامت بدفن الجثمان بعد أن رفضت عائلته استلامه طيلة الفترة الماضية”.

وعن مقطع الفيديو، أكدت الشرطة السعودية أن “ما أقدم عليه صاحب المقطع يعتبر ضمن قضايا الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام”.