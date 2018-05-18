حادث حافلة مروع بالسعودية يودي بحياة 9 أشخاص

تعرضت حافلة، صباح اليوم الجمعة، في المملكة العربية السعودية، لحادث مروري مروع، تسبب بمصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين بإصابات خطيرة.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر إلى الموقع، وتم نقل المصابين.

وذكر المتحدث الرسمي للهلال، أنهم تلقوا بلاغًا في العاشرة من صباح اليوم، عن وقوع حادث حافلة بطريق الهجرة (مكة – المدينة)، وعلى الفور توجهت الفرق إلى هناك، مضيفًا أنه بعد وصول الفرق تبين وجود 27 حالة، منها 6 حالات خطيرة، و7 متوسطة، و5 حالات مستقرة، و9 وفيات.

وأكد المتحدث، أن جميع المصابين في الحافلة هم من جنسيات آسيوية.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية، عن مصادر أن الحادث وقع عند الكيلو 95 بطريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.