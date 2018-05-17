ماذا قال مقدم دورة “تعنيف الزوجة” في السعودية؟

أوضح مقدم دورة تدريبية للمقبلين على الزواج في المملكة العربية السعودية – سبق أن أوقفتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتضمنها مفاهيم مسيئة، تشجع على تعنيف النساء- عن رفضه لمضمونها أكثر من مرة؛ لتضمنها مصطلح “ضرب الزوجة”.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، كشف مقدم الدورة ناصر الجميعة، أنه قدم الدورة رغم مافيها من تجاوزات؛ نظرًا لأنها مقدمة من وزارة العمل، وقام بإعدادها نحو 50 باحثًا من الوزارة، نافيًا أن يكون قد شجع على الضرب، بل أوضح آثاره السلبية.

وقال الجميعة، إنه لا يمكن لعاقل أن يرضى بما ورد في الدورة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن مصطلح “ضرب الزوجة” يعود فقهيًا إلى المباعدة، وهذا ما أكدت عليه جمعية “مودة” و”مركز الاستشارات” الذي يتولى تنفيذ الدورة.

وكانت جمعية “مودة” الخيرية أصدرت بيانًا حول ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات لترويجها مفاهيم العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الدورة التدريبية خاصة بوزارة العمل، وهي من ألزمت الجمعية بمضمونها.