انتقادات حادة لمسلسل “عوض أبًا عن جد” بسبب عبارة “مسيئة للبدو”

واجه المسلسل السعودي الكوميدي، “عوض أباً عن جد” انتقادات حادة بعد عرض أولى حلقاته مساء الخميس، إذ اعتبر كثيرون الحلقة “مسيئة للبدو” بسبب عبارة وردت في المسلسل نصها “جدك أعرابي ثور”.

وبثت قناة “إم بي سي” السعودية الخاصة، الحلقة الأولى من المسلسل الذي كتبه خلف الحربي وأخرجه أوس الشرقي، ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك، لتبدأ الانتقادات ضده فور انتهاء الحلقة الأولى.

وتدور أحداث المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه النجم السعودي أسعد الزهراني بجانب نجوم سعوديين وعرب، في نمط جديد من الفانتازيا التاريخية الكوميدية في زمان ومكان متخيلين.

وسارت الحلقة الأولى من المسلسل في ذلك السياق، لكن عبارة “جدك اعرابي ثور” اعتبرها كثير من متابعي المسلسل إساءة صريحة لأبناء القبائل في المملكة، والمعروفين بتسمية البدو.

وأبدى كثير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم من المسلسل، وطالب بعضهم قناة “إم بي سي” بالاعتذار، ودعا آخرون لإيقاف عرض المسلسل.

وفي موقع “تويتر” الذي تستقطب نقاشاته كثير من السعوديين، تعددت الانتقادات للمسلسل بسبب عباراته المثيرة للجدل دون أن تعلق قناة “إم بي سي” أو أطراف المسلسل على تلك الانتقادات.

وقال المدون السعودي المعروف، خالد عبدالعزيز، في تعليقه على الحلقة الأولى من المسلسل: “مدري إلى متى التنقص من أبناء الوطن الأصليين اللي منهم يذودون على الحدود بدمائهم، واللي منهم من شرفنا بالخارج، واللي منهم وزراء وأطباء ومهندسين وعلماء، هذا غير المسلسل اللي يستهزئ باللغة العربية الفصحى، سقطة لـmbc تبني هذا المسلسل”.

ووجه المدون كريم بن صالح تغريدته لوزير الثقافة والإعلام السعودي عواد صالح العواد، قائلاً: “لقد طفح زبد العنصرية حتى غطى منصات الإعلام المحسوبة علينا، إلى متى والعرب يعانون من العنصرية داخل بلادهم، كنا متأملين عندما سمعنا عن قانون مكافحة العنصرية ولكن كيف يحمينا القانون ومن يصدر هذه العنصرية إعلامنا المحترم!!”.