ضيق الوقت يقعد بـ3 مسلسلات عن “ماراثون رمضان”

بدأ اليوم الخميس، ماراثون شهر رمضان الدرامي، والذي يتنافس خلاله ما يقرب من 40 مسلسلًا دراميًا تتنوع موضوعاتها وأفكارها ونجومها أيضًا.

ونجحت بعض شركات الإنتاج في تنفيذ الجدول الزمني المحدد لتصوير أعمالها، حيث باتت جاهزة للعرض بالكامل في رمضان، ومن أهم الأعمال التي أوشكت على الانتهاء مسلسل “عوالم خفية” بطولة عادل إمام ومسلسل “رحيم” بطولة ياسر جلال.

وفشلت بعض شركات الإنتاج في الانتهاء من التصوير مبكرًا، الأمر الذي وضعها في ورطة، ولذا قررت الاستعانة بوحدتين للتصوير، كما هو الحال في مسلسل “لعنة كارما” بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

كما اضطرت بعض شركات الإنتاج إلى إلغاء السفر للخارج لاستكمال تصوير أحداث مسلسلاتها بسبب ضيق الوقت، وأقامت ديكورات تناسب الأجواء في الخارج.

وترصد شبكة إرم نيوز أبرز الأعمال الدرامية التي تم إلغاء تصويرها بالخارج.

الرحلة.. يرفض السفر لـ”دبي”

كان من المقرر أن تسافر أسرة مسلسل “الرحلة” إلى دبي لاستكمال تصوير أحداث المسلسل، وبسبب ضيق الوقت، قررت المنتجة “مها سليم” التراجع عن السفر خوفًا من عدم الانتهاء من التصوير، وقام المخرج حسام علي بعمل ديكورات لتعويض السفر للخارج.

مسلسل “الرحلة” بطولة باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع، وتدور أحداث العمل في قالب تشويقي حول مجموعة من المرضى النفسيين، يجمع بينهم القدر على متن طائرة.

أبو عمر المصري.. فرنسا

تتمدد وتتشعب الأحداث في مسلسل “أبو عمر المصري” والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، وكان من المقرر أن تسافر أسرة المسلسل إلى فرنسا لتصوير أسبوع هناك، وتراجع المنتج طارق الجنايني، خوفًا من عدم الانتهاء من التصوير.

واستعان المخرج أحمد خالد موسى، بمؤلفة العمل مريم ناعوم لتغيير بعض مشاهد العمل لتناسب تصويرها بالقاهرة، ويشارك في بطولة المسلسل، فتحي عبدالوهاب، وتدور أحداثه حول محامٍ يقوم بتأسيس تنظيم سلمي من المحامين، للدفاع عن حقوق البسطاء، ولكنه يقع في العديد من المشكلات.

اختفاء.. إيطاليا

قام المخرج أحمد مدحت بتصوير عدد كبير من مشاهد مسلسل “اختفاء” في روسيا، حيث تدور الأحداث حول دكتورة جامعية يختفي زوجها في ظروف غامضة، وتبدأ رحلة البحث عنه في أماكن كثيرة.

وكان من المقرر وفقًا للسيناريو، أن تسافر أسرة مسلسل “اختفاء” إلى إيطاليا، ولكن تم إلغاء السفر.

يذكر أن مسلسل اختفاء، بطولة نيللي كريم، وهشام سليم، وتأليف أيمن مدحت.