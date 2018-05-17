تحويل مخالِفات المرور السعوديات إلى “دور الرعاية” والوافدات إلى “السجن”

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية أن إدارات المرور في المناطق ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفقتا على تحويل الفتيات السعوديات اللاتي يتطلب توقيفهن بعد تطبيق السماح للمرأة بالقيادة في يونيو/حزيران المقبل إلى مراكز رعاية الفتيات، فيما تحول غير السعوديات للسجون.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، جاء اتفاق المرور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال عدة اجتماعات جمعت بين إدارات المرور بالمناطق وفروع الوزارة، حيث اتفق الطرفان على أن يكون تحويل الفتيات عن طريق المرور، وأن تحول إلى دور الرعاية من عمرها بين 13 و30 عامًا، فيما يجري الرفع بطلب توقيف من تجاوز عمرها 40 عامًا من السعوديات وغير السعوديات، وتخصيص دور توقيف لهن.

وأشارت المصادر إلى أنه في المناطق والمحافظات التي لا يوجد فيها دور رعاية فتيات تحول الموقوفات إلى السجون.