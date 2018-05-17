مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروري في السعودية

أدى حادث انقلاب مركبة على طريق عسفان الشامية “الخط القديم” بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية إلى وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة، فيما تعرض 3 آخرون لإصابات مختلفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وبحسب صحيفة “الرياض” المحلية، ذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أن فرقًا إسعافية تابعة للهلال الأحمر باشرت أمس الأربعاء، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على طريق عسفان القديم.

وأكد أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، مبينًا أن الفرق الإسعافية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى خليص العام، إلا أن حالتهم حرجة.