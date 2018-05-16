خلفًا للحيدر.. بدر الزهراني رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الإعلام بالسعودية

أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد في المملكة العربية السعودية، قرارًا بتكليف بدر الزهراني رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعد استقالة رضا الحيدر.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، قال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالله المغلوث إن الوزير قبل استقالة الحيدر الذي يرافق والده في رحلته العلاجية.

وعين رضا الحيدر مشرفًا عامًا على هيئة الإعلام المرئي والمسموع، منذ سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وكان خليفته قبل المنصب الجديد، مشرفًا على قطاع السينما في نفس الهيئة.