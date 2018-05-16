السعودية.. المفحط “دقلس” الهارب من الدوريات بيد الشرطة (فيديو)

تمكّنت دوريات المرور في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية بالإطاحة بأحد المفحطين بالمنطقة، والشهير بـ”دقلس”، بعد ممارسته التفحيط، ومحاولة الهروب من الدوريات، وتوثيقه عملية فراره منها عبر هاتفه الجوال.

وقام الشاب عبر هاتفه بتوثيق لحظة ملاحقة دورية له، فيما بدا متحمسًا هو ومرافق آخر، بينما تطاردهما الدورية.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن دوريات المرور تشن حملات مكثفة في منطقة عسير على المخالفين والمفحطين، حيث رصدت مركبة “دقلس”، وهو يقوم بممارسة التفحيط بأحد الشوارع، وعند ملاحظته الدوريات حاول الفرار للإفلات من قبضة الدوريات إلا أنه تم إيقافه بالقوة الجبرية، وإيداعه التوقيف لإصدار أشد العقوبات عليه.