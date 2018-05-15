السديس يكشف تفاصيل مشروع المسجد الحرام والمطاف ويبين قدرته الجديدة

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالرحمن السديس، خلال لقاء إعلامي، أمس الاثنين، عن تفاصيل مشروع تظليل ساحات المسجد الحرام والمطاف.

وأكد السديس أن المشروع سيرى النور قريبا، لافتا إلى وجود أكثر من 10 آلاف من القوى العاملة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خلال شهر رمضان المبارك.

ووفق صحيفة “عكاظ” المحلية، أكد جاهزية صحن المطاف لاستيعاب 170 ألف طائف في الساعة، مثمنًا حرص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على تخصيص صحن المطاف للطائفين.

كما أصدر قرارا بتعيين 4 مؤذنين إضافيين جدد لرفع الآذان بالمسجد الحرام، حيث يبدأ جدول أعمالهم ابتداء مع رمضان، حيث شمل قرار التعيين عبدالله باعفيف، إبراهيم مدني، تركي الحسني، ومحمد العمري.